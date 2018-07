Nigeria: L'UNICEF se félicite de la libération de 183 enfants

L'UNICEF a soutenu la réintégration sociale et économique de plus de 8.700 enfants libérés de groupes armés, depuis 2017. Le Fonds les a aidés à retrouver leur famille, à réintégrer leur communauté et leur a offert un soutien psychosocial, une éducation, une formation professionnelle et des apprentissages informels, ainsi que des moyens de subsistance.

Après avoir été placés en détention administrative, les enfants recevront des soins médicaux et un soutien psychosocial avant de pouvoir être réunis avec leur famille et réintégrés dans la société.

L'UNICEF indique travailler avec le Ministère de la femme et du développement social de l'Etat de Borno et des partenaires pour fournir aux enfants toute l'assistance dont ils ont besoin.

« Ces 8 filles et 175 garçons sont avant tout des victimes du conflit en cours et leur libération est une étape importante de leur long chemin vers leur rétablissement », a déclaré Mohamed Fall, Représentant de l'UNICEF au Nigéria.

