Congo-Kinshasa: Le président Joseph Kabila reporte ses grands rendez-vous

« Si Joseph Kabila pose sa candidature, ce sera l'échec d'une stratégie diplomatique vieille de dix ans et la fin non seulement du récent accord de la Saint-Sylvestre, mais surtout de l'accord de paix de Sun-City », s'inquiète un diplomate africain.

Mais au final, les pays de la région - Angola en tête - qui espéraient une entrevue avec le président Kabila avant le sommet de l'Union africaine, ont dû renoncer et se contenter de la visite du chef de la diplomatie congolaise. Joseph Kabila n'est pas non plus venu à Nouakchott pour ce sommet.

C'est la troisième fois que l'on annonce une visite à venir, celle-ci étant la première pour laquelle une date était fixée, et ces trois rendez-vous ont donc capoté. Pourtant, du côté des Nations unies, on estimait que la présence de Moussa Faki, le président en exercice de la Commission de l'Union africaine, aux côtés d'Antonio Guterres, pourrait garantir un accès au chef de l'Etat congolais.

Rendez-vous manque entre Kkabila et les patrons de l'ONU et de l'UA - Empêchement réel ou alibi ?

