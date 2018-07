Tunisie: Béji Caïd Essebsi convoque le Conseil de sécurité nationale pour une réunion mardi

En outre, le clivage entre les filles et les garçons est tellement grand que le taux d'interruption de la… Plus »

Sur l'attaque terroriste de Ain Soltane, Béji Caïd Essebsi a relevé qu'il est difficile de contrôler une zone montagneuse "en un laps de temps court", affirmant que le terrorisme est relativement sous contrôle dans les villes depuis 2015 après les attaques du Bardo, de Sousse et contre la garde présidentielle à Tunis; grâce, a-t-il dit, aux sacrifices de l'armée, des forces de sécurité et de la Garde nationale.

Le président de la République a salué la mémoire des membres de la Garde nationale "tombés en héros" et présenté ses condoléances à leurs familles, collègues et aux Tunisiens. "L'Etat fera tout pour être aux côtés des familles des victimes", a-t-il dit.

Dans une déclaration aux médias à l'issue de la visite, il a appelé les Tunisiens à être solidaires et unis pour surmonter les épreuves et la discorde.

Le but étant de clarifier pleinement les circonstances de l'attaque terroriste survenue dimanche à Ain Soltane dans le gouvernorat de Jendouba et d'avoir une vue d'ensemble de la situation.

