Burkina Faso: Conférence internationale sur le PNDES - L'accélération de la transformation agro-sylvo pastorale au cœur des échanges

Deux ans après la tenue de la conférence de Paris en décembre 2016, le gouvernement burkinabè a estimé qu'il était opportun de faire un bilan d'étape, une évaluation du chemin parcouru pour identifier les points de succès mais également les points sur lesquels le gouvernement doit faire plus d'effort dans le cadre du PNDES et de sa mise en œuvre réussie.

Aux dires du ministre en charge de l'Economie, Hadizatou Rosine Sori/Coulibaly, le secteur agro-sylvo-pastoral occupe 86% de la population totale et fournit environ 45% des revenus des familles rurales mais sa contribution à la création de la richesse nationale demeure très faible. Pour elle, l'accélération de la transformation agro-sylvo-pastorale s'impose au Burkina Faso, pays enclavé, d'où, le thème de la présente conférence «accélérer la transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso» qui servira de cadre de réflexion et de propositions pour accélérer cette transformation.

Quant au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, l'ambition du gouvernement burkinabè pour ce secteur est de créer les conditions nécessaires pour permettre son véritable essor afin d'augmenter sensiblement sa contribution à la création de richesses et d'emplois pour les femmes et les jeunes et ce, à travers une valorisation accrue des produits des différentes filières concernées. «Au cours de cette conférence, nous devons nous pencher sur les modalités de financement et de réalisation des projets dans ces filières dont un grand nombre est réalisable par le secteur privé. Ce qui contribuera à l'amorce de la transformation structurelle de l'économie burkinabè» martèle-t-il.

Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso félicitent et soutiennent la tenue de cette rencontre dite de Ouagadougou. «S'agissant du PUS et du PADEL, il faut que le gouvernement se dote des outils pour agir sur les fragilités que nous connaissons, sur les vulnérabilités et corriger les inégalités» confie Metsi Makhetha, présidente de la troïka des partenaires techniques et financiers. Elle précise que ces deux programmes représentent un cadre intégré qui permettra au gouvernement d'engager avec les partenaires pour que le pays transforme son économie -qui est un focus particulier sur les zones fragiles- afin d'éviter un impact sur la dynamique de la mise en œuvre du Pndes.

En effet, durant ces 48 heures de travaux, les échanges porteront sur, entre autres, les principales réalisations du PNDES et les réformes en cours pour améliorer la gouvernance économique et institutionnelle ainsi que le climat des affaires. Aussi, les participants se pencheront sur le potentiel et les opportunités d'investissement dans la transformation agro-sylvo-pastorale, et le financement adéquat du PUS et du PADEL en vue de la promotion des économies locales.

Sur un coût total de 15 395 milliards de FCFA, l'ambition du gouvernement est de financer le PNDES à hauteur de 9 825 milliards sur ressources propres soit 64% et de 5 570 milliards sur ressources extérieures, soit 36%.

En marge de la conférence, se tient une exposition de produits issus de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de la transformation industrielle locale.