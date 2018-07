Cameroun: Enlisement dans les provinces anglophones

Pour rappel, Buea, était la capitale de cet éphémère Etat indépendant entre 1922 et 1961, et a été depuis désignée par les séparatistes armés comme la future capitale de leur Etat anglophone revendiqué, l'"Ambazonie".

Des échanges de tirs ont été entendus ce lundi matin à Buea, la capitale du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays. "Des combattants séparatistes ont investi plusieurs zones de la ville et on commencé à tirer. L'armée et la police ont riposté", a indiqué à l'AFP un autre témoin, ajoutant que "plusieurs véhicules ont été brûlés (et) les gens sont (terrés) chez eux".

