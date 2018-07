Congo-Kinshasa: Flou autour d'une visite de Antonio Guterres à Kinshasa

Alors qu'Antonio Guterres entamait un séjour en Ethiopie, Kinshasa a décidé d'ajourner purement et simplement la visite prévue. Le directeur adjoint de cabinet du président congolais, explique cette annulation par un simple problème de calendrier. "Nous sommes dans une période dans laquelle, nous-mêmes et le Président de la République sommes occupés à autre chose. Les rendez-vous doivent très bien s'organisés. On ne peut pas recevoir une haute personnalité de ce niveau là si le temps n'est pas bon pour ça. Notre pays est un pays membre de l'ONU. Monsieur le Secrétaire général est toujours le bienvenu chez nous. Mais on doit se mettre d'accord sur les dates qui conviennent à toutes les parties", soutient Jean-Pierre Kambila.

Initialement prévu pour ce lundi 9 juillet, la visite du secrétaire général de l'ONU a été reportée sine die. Or par un tweet, Kinshasa annonce que Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat seraient les bienvenus.

Rendez-vous manque entre Kkabila et les patrons de l'ONU et de l'UA - Empêchement réel ou alibi ?

