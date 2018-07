Tunisie: Nouvel attentat meurtrier - Cette garde nationale, le souffre-douleur des fous d'Allah

analyse

Un vrai coup dur pour le pays de Habib Bourguiba. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, après deux ans d'accalmie, les terroristes se sont signalés en Tunisie en massacrant six éléments de la garde nationale, le dimanche 8 juillet dernier, à Aïn Soltane dans le Nord-Ouest du pays.

La dernière remontait à mars 2016, lorsque des militants de l'Etat islamique, en provenance de Libye, avaient lancé des opérations contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye, causant ainsi la mort de 13 gardes nationaux. Et comme ces « ingénieurs du mal » en ont l'habitude, ils se sont, encore, attaqués à des symboles pour marquer les esprits.

En effet, en visant la Garde nationale, une unité d'élite dont une des principales missions est la lutte contre le terrorisme, les terroristes de Okba Ibn Naffaa, cellule locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui ont revendiqué l'attaque, font un doigt d'honneur aux autorités tunisiennes qui sont à leur traque depuis un certain temps.

En plus, cet attentat intervient à un moment où le pays est en pleine opération de charme pour son secteur touristique, une source importante de devises, qui était plongé dans une morosité depuis les attaques contre le musée national du Bardo en mars 2015 et dans la station balnéaire de Sousse en juin de la même année. Depuis lors, les Tunisiens ont beaucoup misé dans la sécurisation du territoire pour redonner confiance aux tours opérateurs et cette année, l'on tablait sur un pic d'arrivées de touristes.

Cela dit, l'attaque du dimanche dernier ne doit pas pour autant entamer le moral des forces de sécurité tunisiennes qui doivent plutôt redoubler de vigilance, surtout dans cette zone frontalière montagneuse reconnue pour abriter un des foyers incandescents des terroristes. Et dans cette partie du territoire, les gardes nationaux sont devenus les souffre-douleur de ces fous d'Allah. La proximité de la localité avec l'Algérie pose la nécessité, pour les deux pays, de mutualiser leurs moyens de lutte afin de venir à bout de ces forces du mal.

Il faut arriver à trouver la riposte appropriée

Pour l'heure, on peut dire que les autorités tunisiennes font de leur mieux pour endiguer le phénomène du terrorisme. Mais ce nouvel attentat qui a encore visé des éléments de l'unité d'élite, à savoir la Garde nationale, laisse croire que les terroristes ne sont pas prêts à rendre les armes aussi facilement, et que rien ne les effraie, même pas les forces spéciales. Il est vrai que l'on n'est jamais assez préparé ni assez prudent avec les terroristes.

Tout de même, il faut arriver à trouver la riposte appropriée afin que le pays retrouve ses ressorts plus ou moins cassés par la révolution du Jasmin. On sait que depuis lors, le pays tangue entre la tempête sociopolitique et les hostilités terroristes. Si, pour certains analystes, l'instabilité politique en Tunisie contribue à faire le lit des terroristes, il va sans dire qu'il faut éviter d'attiser encore la braise, suite à cet attentat.

L'inquiétude est d'autant plus grande que le ministre de la Sécurité par intérim, a été hué par des populations en se rendant sur les lieux de l'attaque. Et comme le dit si bien un adage populaire, quand « la pluie vous bat, il faut éviter de vous battre ». C'est dire que les Tunisiens doivent faire preuve d'union sacrée face à ce phénomène du terrorisme plutôt que de se laisser aller à des bagarres politiciennes.