Ile Maurice: Informatique - Un centre de cyberdéfense au cœur d'Ébène

Selon lui, une partie du recrutement a été faite. Le transfert de technologie va se faire incessamment pour le début des opérations. NEC possède déjà des installations de cyber-opérations au Japon, à Singapour, en Australie, au Brésil et en Afrique du Sud. Deux autres vont voir le jour, au Nigeria et au Sénégal

Un autre aspect concerne la prévention et la détection des attaques. «Notre priorité est de protéger nos clients qui sont vulnérables. D'ailleurs, en matière de protection de données, on va accompagner les entreprises», explique Shaan Kundomal.

Shaan Kundomal, Chief Executive Officer de Capital Horizons Ltd, qui est aussi un des directeurs d'IgKnight Ltd, fait remarquer à l'express que Maurice est un centre financier important. «Il y a des données en jeu. Il y a aussi de la réputation du hub. Ce centre va se concentrer sur les solutions à apporter aux entreprises pour être 'compliant' avec les principes de cybersécurité.»

Ce Cyber Defense Operations Centre aura deux objectifs : défendre les frontières de Maurice des cyberattaques et rendre le pays sûr en matière de cybersécurité. Le centre défendra le pays en cas d'attaques, retracera les pirates et pourra communiquer les informations aux autorités. Grâce à la collaboration de NEC XON, l'algorithme de détection et de défense utilise l'intelligence artificielle et le Machine Learning pour protéger nos frontières.

La meilleure défense, c'est l'attaque. Ce dicton s'applique aussi à la cybersécurité. NEC XON, une filiale du géant japonais de l'informatique NEC, et IgKnight Ltd, une société mauricienne opérant dans l'offshore, ont signé un accord, mercredi 4 juillet, pour la mise en place d'un Cyber Defense Operations Centre à Maurice.

