Cote d'Ivoire: Le RDR prêt à créer un parti unifié sans le PDCI

Malgré l'intransigeance du PDCI, le RDR souhaite avancer sur la question du parti unifié. Et dès l'ouverture du bureau politique sa secrétaire générale Kandia Camara a donné le ton. « Tous les partis politiques adhérents au groupement politique RHDP ont adoptés les statuts et règlements intérieurs du parti unifié à l'exception du PDCI-RDA qui a reporté l'examen desdits textes après 2020. Au vu de toutes ces informations l'on peut affirmer que les conditions pour la convocation de l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP sont réunies », a-t-elle expliquée.

Le premier souhaite voir fusionner tous les partis de la coalition au pouvoir avant la présidentielle et organiser une primaire pour désigner leur champion. Le second a renvoyé son adhésion au parti unifié à après la présidentielle, réclamant au préalable que le RDR soutienne un candidat issu des rangs du PDCI en 2020, ce que son allié refuse.

