Cote d'Ivoire: Investissement - 55 milliards FCFA accordés à la Côte d'Ivoire pour financer 3 "projets prioritaires"

Selon cette note, «les différents projets portent sur l'aménagement hydroagricole dans les régions du Folon et du Kabadougou au Nord de la Côte d'Ivoire, le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan et celui relatif au programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou à Abidjan».

A ce titre, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné et le président de la banque, Christian Adovelande, «ont procédé à la signature de ces accords de prêts, le lundi 2 juillet, à la salle de conférence de l'immeuble Sciam au Plateau, afin de financer ces projets», indique un communiqué publié ce 9 juillet 2018.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.