Cote d'Ivoire: ARTs Envoy - Le duo américain Doster & Engle célèbre la musique comme agent de promotion de la cohésion sociale et de l'éducation

Greg Engle, l'un des membres du duo a été ambassadeur au Togo et en Iraq et Directeur du Corps de la Paix en Ethiopie. Il a travaillé pendant longtemps en Afrique et en tant que musicien, il utilise son talent pour aborder les questions de politique générale, allant de la lutte contre le VIH et la résolution des conflits ; à la lutte contre l'extrémisme violent et les violences basées sur le genre.

Au cours de leur visite les deux musiciens ont mis un accent particulier sur la musique en tant qu'agent de changement chez les jeunes, surtout ceux à risque. L'importance de l'éducation et la façon dont la musique peut jouer un rôle clé dans l'éducation ont constitué également un message central tout au long du programme, en particulier lors des rencontres avec les élèves et les jeunes à risque.

Le duo spécialisé dans la musique folklorique américaine a animé un master class avec des étudiants de la prestigieuse école de musique de l'Institut National des Arts d'Abidjan (INSAAC) et joué ensemble avec Heaven Singers, un groupe musical ivoirien, lors de la célébration de la fête nationale des Etats-Unis. Le duo Doster & Engle a également offert plusieurs concerts au public et visité l'Orphelinat de Bingerville pour égayer les pensionnaires.

