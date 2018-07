Tunisie: Bonne gouvernance - La culture, aussi !...

Bien sûr, pour sa rareté. Dans leurs fréquents et récents différends avec le ministère, les acteurs culturels privés ne se hasardent presque jamais à ces «extrêmes». Le ministère reste financeur, il est souvent ménagé. Là, tout un establishment est clairement mis en cause, ouvertement accusé de «favoritisme», voire de «légèreté», dans la gestion des fonds publics. Un recours en justice pourrait même suivre : une première, à n'en pas douter.

Mais ce qui importe le plus, croyons-nous, c'est le déclencheur, le précédent. Copinage, favoritisme, légèreté : les mots sont désormais lâchés. Plus de recul. La crise gouvernementale a laissé entendre que la Culture est mise «hors de contrôle», «exonérée de griefs», «irredevable de bonne gouvernance ».Petit ministère, mini-budget, qui plus est sans implication économique directe, qui ne serait concernée par quelque changement que ce soit.

Le conflit qui s'ouvre avec les centres dramatiques indépendants vient comme casser «le tabou ».Il peut même susciter, ou «réveiller », d'autres affaires jusque-là laissées de côté, «étouffées », sinon.

Beaucoup rappellent, aujourd'hui, au «background propice» d'une administration culturelle «rodée», sous les décennies de Ben Ali, à toutes les combines et manigances de l'autoritarisme bureaucratique. D'aucuns ajoutent que le «terrain» demeure d'autant plus propice que les décideurs de la culture, pour la plupart, n'ont pas été changés.

D'autres, enfin, désignent clairement la «cible ». Les mêmes «procédés », disent-ils, sont utilisés à la Cité de la Culture, où «les responsabilités et les programmes découleraient, elles aussi, de faveurs et de parti pris officiels ».Ou encore au «Festival de Carthage» dont on ne sait plus exactement s'il «dépend d'une direction autonome et spécialisée», ou si «tout y relève, purement et simplement, du bon vouloir d'un ministère omnipotent».

Tout cela, évidemment, demande à être vérifié. Le clanisme se pratique «vice et versa», dans l'institution publique comme dans la profession. Mais on y aura gagné peut être l'essentiel, on insiste : la bonne gouvernance impliquera aussi la culture. Responsables et décideurs sont avertis.