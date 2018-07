Cameroun: Violences dans le pays - L'inquiétude de l'épiscopat

Les évêques se disent préoccupés par les dernières attaques survenues dans certaines localités du pays.

Les dernières violences signalées dans plusieurs localités en République centrafricaine ont fait perdre aux évêques le sommeil. L'attaque armée survenue à Bambari dans la nuit de vendredi à samedi dernier et qui a coûté la vie à l'abbé Firmin Gbagoua, vicaire général du diocèse local, est venue créer l'onde de choc au sein de la communauté catholique.

La Conférence épiscopale centrafricaine est sortie de sa réserve pour dénoncer et attribuer cet «assassinat ciblé» aux groupes armés encore en activité. «On sait bien que dans le message, on a été clair. On a accusé le mouvement armé UPC au niveau de la ville de Bambari.

La zone de la cathédrale est entièrement contrôlée par des éléments de l'UPC», a lancé Mgr Nestor Désiré Nongo-Aziagbia. «L'amnistie va créer d'autres crises à répétition et nous n'en voulons plus. Il faudra que justice se fasse et que l'Etat s'investisse dans la traque des criminels», a-t-il poursuivi.

Dans une correspondance publiée vendredi dernier au terme de sa récente assemblée extraordinaire tenue à Bambari à l'est du pays, l'épiscopat centrafricain dénonçait déjà le caractère inopérant des différents accords signés par les uns et les autres et censés conduire la Centrafrique vers la paix. «Cette recrudescence des violences donne l'impression qu'en dépit de tous les différents accords signés par les groupes armés, nous ne faisons que du sur-place».

Le texte énumère pêle-mêle les récents affrontements et les actes de violence commis récemment à Bambari, Kaga-Bandoro et Bria au centre, et à Ndélé au nord. Pour le clergé centrafricain, l'accord de paix de Sant'Egidio signé il y a un an à Rome entre 14 groupes armés, la mission de l'ONU en en Centrafrique et des représentants de l'Etat centrafricain n'a apporté aucun changement à la situation sécuritaire du pays.

«Il ne se dégage aucune envie de faire avancer les choses positivement. En effet, nous constatons avec étonnement et amertume l'arrivée de nouveaux mercenaires qui rendent difficile la résolution de la crise», soulignent-ils. Toutefois, ils saluent néanmoins le retour des Forces armées centrafricaines (FACA) à Bangassou malgré la forte présence d' hommes armés dans la localité.