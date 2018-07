Sud-Soudan: Nouveau partage du pouvoir envisagé

Les discussions continuent entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Depuis le… Plus »

Ouverts le 27 juin dernier, ces nouveaux pourparlers doivent en principe s'achever ce matin. Au cours de leurs différentes rencontres, les deux hommes ont fait plusieurs annonces fortes. Notamment un cessez-le-feu ainsi qu'un retrait des troupes des zones urbaines. Mais, le tempérament et les agissements des deux hommes laissent encore planer le doute dans les esprits. Surtout lorsqu'on sait que le cessez-le-feu permanent conclu le mois dernier a été remis en cause quelques jours plus tard par des accrochages.

Cet accord conclu au cours d'une cérémonie présidée par le président ougandais, Yoweri Museveni, en présence de son homologue soudanais, Omar el-Bechir, prévoit, en plus des 30 ministres déjà en exercice, la nomination de quinze autres dont dix pour le camp de Riek Machar et cinq autres pour les autres groupes de l'opposition. Il est également prévu d'ajouter 150 membres au Parlement actuel avec l'intégration de différentes formations politiques de l'opposition.

