Congo-Kinshasa: Provinciales - Les partis peinent à boucler les dossiers de candidatures

A ce rythme, il y a des risques que certaines candidatures ne soient pas déposées. « Le risque est là, pour le moment, on le gère, avance Jacquemain Shabani, de l'UDPS. Comme on avait eu cette première séance de travail avec le bureau de la Céni, où ils se sont montrés attentifs, on va revenir vers eux avec ces différentes difficultés. »

En RDC, la Commission électorale nationale indépendante va mettre le dépôt des candidatures pour les législatives provinciales ce mardi 10 juillet. Les deux jours supplémentaires accordés aux formations politiques s'achèvent, mais les difficultés demeurent. Sur le terrain, la plupart de partis et regroupements politiques continuent à réclamer plus de temps.

