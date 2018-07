Congo-Kinshasa: Coupé-décalé politique

Photo: allafrica.com

Le Président Joseph Kabila fuit-il la rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Des visites autant que d'autres manœuvres voulaient couper court au mystère hydre de l'affaire troisième mandat. Riposte tactiquement assez calculée, Kinshasa a décalé.

Donc, pour certaines plumes, comme une partie "joue-partition", dans un concerto politique, la République Démocratique du Congo à l'échelle nationale et les embranchements régionaux, continentaux comme internationaux, est à l'ère du coupé-décalé politique.

Non, ce n'est pas le bonheur comme c'est souvent le cas sur la scène musicale sous les effets d'un air signé Dj Arafat ou plus proche un DJ, plus ou moins improvisé, à tort ou à raison, Quadra. Sur l'agora politique, loin de ne toucher que sensibilité, culture et même orienter l'opinion grâce à l'effet à la mode, les chocs et contrechocs sont d'augures à donner le cap non d'un homme mais de toute une nation. Même si, à tout dévoiler, selon certaines lectures, le devenir du Congo-Kinshasa semble cheviller au Président Kabila car, dépendant de son avenir. Pendant qu'aux deux chambres du Parlement congolais, la session extraordinaire court à sa fin, l'opinion nationale et internationale reste, pourtant, sur sa faim quant à assouvir, enfin, cette soif de savoir si Joseph Kabila Kabange sera candidat ou pas lors du prochain sprint électoral pour la présidentielle en décembre 2018.

Pourtant, au Palais du Peuple, Députés ainsi que Sénateurs ont mis la main à la patte sous l'impulsion de la présidence sur un des pointilleux sujets qui soient en Afrique noire : le devenir d'un Chef d'Etat élu après avoir consommé son mandat électif à la tête du pays. Bien.

Quoique ce sujet estampillé décrispant soit passé, après le raté de Luanda, le quasi non-lieu de Nouakchott sous boycott à demi mot, le report sous slogan de reprogrammation des passages Moussa Faki-Guterres et même Nikki Haley, il reste qu'à l'aube de la convocation du corps électoral, ce seul acte "de bonne foi " de la part du Pouvoir n'est pas à même de rassurer. Deux références sucrent les contradictions et alimentent les controverses.

Primo, les revendications de l'Opposition radicale comme du duo CENCO/CLC pour des élections "transparentes et correctes" sont loin d'être exaucées. Pas de rejet de l'usage de la machine à voter. Pas de révisitation du fichier électoral avec ses 16 pourcents de sans empreintes. Pas de redynamisation CENI et CSAC. La liste n'est pas exhaustive dès lors qu'il faille ajouter les exigences de la décrispation et des suspicions autour de la Cour Constitutionnelle en cette période électorale. Deuxièmement, petite cerise sur ce gâteau déjà salé de mésententes, c'est les contours voulus obscurs qui nourrissent et accompagnent la créature politique de l'heure : le Front Commun pour le Congo -FCC.

Superstructure structurée pour le soutien tout azimuts du candidat opté par le Chef, le FCC est hanté par la sempiternelle question, dilemme, choix cornélien, de saisir qui sera le présidentiable de cette aille de la classe politique. Est-ce que cela sera le Président lui-même ou y aura-t-il un dauphin ? Avec la série d'incessants ballon d'essai de couper ce mystère et le décalement d'évitement, il appert que le tout se joue fin juillet début août avec le dépôt effectif des candidatures à la présidentielle.

Le CLC lasse de ne point aimer le rythme de ce coupé-décalé politique a d'ores et déjà planté le décor du mois d'août. Il faudra ajouter au décor, le bout du nez ou l'ombre du bras, en août, du bloc anti-3ème mandat. Décor corsé. Mais, les péripéties politico-congolaises ont-elle pour fin de mystère août ? Certains chroniqueurs politiques avertissent que le coupé-décalé pourrait continuer dès lors que juillet-août, la CENI ne fait que recevoir. Le silence officiel ne pourra être rompu que le 19 septembre 2018 par le dévoilement des candidats validés. Hum ! Faut-il revoir les calculs ?