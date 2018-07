Congo-Kinshasa: Mégestion décriée dans le secteur de la santé - Nord-Kivu - Une commission parlementaire sonne l'alarme

D'après le même rapport qui n'a fait que confirmer les plaintes des agents contenues dans différents memo et celles de la population, l'hôpital provincial est devenu très peu fréquentable par le fait d'une mégestion criante. Son comité de direction serait affaibli par des interférences politiques à outrance, le manque de collaboration entre les membres de ce comité, d'une part, et, de l'autre, le manque de confiance des agents en ce comité.

En ce qui concerne la gestion financière, elle serait opaque d'après la commission, ce qui fait fuir les partenaires. Plusieurs maisons d'audit ont fait écho par exemple de plus de 14 000$ puis de 100.000$ détournés. Les partenaires n'hésitent même pas à affirmer que l'équipe actuelle aurait montré ses limites sur le plan technique et qu'une alternance sauverait les meubles.

Après 13 jours d'enquête à la DPS, la commission a finalement conclu que les recrutements et les affectations du personnel de santé ne respectaient pas la règle de l'art. Elle a même évoqué l'ingérence tribalo-politique. A ces recrutements, la commission a aussi dénoncé la permutation abusive des médecins sur fond d'une mauvaise gestion de stock de médicaments et du patrimoine de la division. Par exemple, le déclassement des véhicules revendus à des prix dérisoires.

