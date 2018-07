Congo-Kinshasa: Du 10 au 15 juillet, Kinshasa raisonne au rythme du CINEF

On retrouvera surtout des différentes catégories de films notamment, genre documentaire et fiction dont le critère de recrutement a été basé sur le fond, la forme.

Au-delà de la projection, le CINEF réserve une part belle aux ateliers et conférences au cours desquels les amateurs et professionnels du cinéma vont se rencontrer et échanger autour des différents thèmes. Il sera question d'amener le spectateur au cœur de thématiques aussi fortes qu'importantes comme les parcours migratoires, l'albinisme, la place des femmes dans le processus de maintien de la paix, la remise en cause des rôles assignés aux femmes...

Selon Clarisse MUVUBA, cette édition met un accent particulier sur les innovations au profit des cinéphiles et pratiquants du 7ème art en RDC. Il s'agit des innovations en termes d'écriture cinématographique avec la jeunesse et la programmation par thème.

