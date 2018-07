Congo-Kinshasa: Rupture... ?

D'une rupture à une rupture, à l'interne, c'est le comité laïc de coordination qui d'ores et déjà annonce une marche pacifique et une forte désobéissance civile durant trois jours au mois d'août, soit du 12 au 14 dudit mois.

Un peu plus loin, c'est la visite annoncée de Nikki Haley qui serait annulé d'une manière anticipée. Quoi de telle pour agrémenter ces discussions à des saveurs du je t'aime moi non plus entre les autorités congolaises et les occidentaux.

Annoncés conjointement en visite à Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le Président du Conseil de l'Union Africaine, Moussa Faki ont une fois de plus buté sur un agenda garni du Chef de l'Etat Congolais, Joseph Kabila.

