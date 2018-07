Tunisie: Une nouvelle ère commence !

Les soirées représentent plusieurs influences musicales, allant du funk au jazz, en passant par le groove et la fusion. Et comme toujours entre jazz et ses alentours, le public aura l'occasion de revivre les temps glorieux du Festival de jazz de Tabarka. Voici le programme complet :

Vendredi 20 juillet : Etienne Mbappe and the Prophets (France/Cameroun) puis Kid Créole and the Coconuts (USA)

Samedi 21 juillet : Incognito (Royaume-Uni)

Dimanche 22 juillet : Al Mc Kay avec Earth Wind and Fire Experience (USA)

Mardi 24 juillet : Malina Moya (USA)

Mercredi 25 juillet : Ayo (Nigeria/Allemagne)

Vendredi 27 juillet : El Dey (Algérie) puis Mohamed Ali Kammoun (Tunisie)

Samedi 28 juillet : Karen Astrian Sextet avec Rita Moses et Habib Samandi (Arménie, Autriche)