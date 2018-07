Tunisie: La sécurité renforcée

C'est que le ministère de l'Intérieur, accédant aux vœux de son homologue du Tourisme et de l'Artisanat, n'a pas hésité à mettre le paquet pour sortir une saison estivale 2018 sans encombres.

Et ce, en élaborant un plan d'action des plus rigoureux et articulé autour de deux volets principaux, à savoir la criminalité et le terrorisme.

Concernant le premier volet, il a été décidé de... mener la vie dure aux délinquants et malfrats qui ont maille à partir avec la police. Braquages, port d'armes blanches, vols avec effraction et à la tire, violences, perturbation de l'ordre public, trafic de stupéfiants, harcèlement sexuel sont autant de méfaits qui seront impitoyablement combattus, 24 heures sur 24, avec ceci d'important : l'effet de l'anticipation. C'est-à-dire que tout acte criminel sera étouffé dans l'œuf, avant de prendre corps et de causer des dégâts.

Les mesures préventives qui ont été prises et elles sont nombreuses témoignent d'un professionnalisme certain. Nous pouvons dire, sans aucun excès d'optimisme, que rien ne passera cet été, et que nos hôtes étrangers, attendus en plus grand nombre dans nos murs peuvent, d'ores et déjà, se rassurer et être certains de passer de belles vacances.

Les tragiques et déjà lointains souvenirs de l'hôtel Impérial de Sousse (26 juin 2015) et du musée du Bardo (18 mars 2015) sont donc à oublier. «Ils ne se reproduiront jamais», promet un chef de brigade de la Garde nationale qui, tout en jurant qu'il n'y aura plus de remake de ce genre, affirme que «la leçon a été définitivement retenue».

Reste cette question : quelle sera la réaction des touristes face à une omniprésence policière plus imposante que d'habitude ? «Qu'à cela ne tienne, pourvu qu'on ne bronze pas idiot», répond, souriante, une touriste française croisée à Hammamet, qui estime que «la menace terroriste n'est pas spécifique à la Tunisie. En France nous continuons, malheureusement, à en faire l'amère expérience. J'aime votre pays, j'ai pleine confiance en sa police et j'y retournerai toujours». Avant de conclure, plus décontractée : «La présence policière gêne ? Que non. Moi, en tout cas, j'adore».