Tunisie: On a misé sur du local

Au menu, 34 soirées et un programme dédié, principalement, à la scène artistique tunisienne avec des one man shows, des spectacles de musique et de théâtre et autres animations. Rien d'exceptionnel, il faut le noter, par comparaison avec les précédentes éditions qui étaient plus éclectiques. Certains reprochent la programmation de spectacles déjà présentés l'année dernière sur la scène du festival.

La direction a ainsi misé cette année sur du local avec une très discrète présence internationale. Lotfi Bouchnaq (qui assurera la clôture), Habbouba, Lamine Nahdi, Zied Gharsa, Saber Rebaï et autres noms seront au rendez vous cette année avec, côté arabe et international, l'orchestre de la Maison de l'Opéra du Caire, le Ballet russe et une troupe iranienne.

Aujourd'hui : Cirque de la rue (Paparouni)

11 juillet : Zied Gharsa

12 juillet : «Mahouch mawjoud» de Karim Gharbi

13 juillet : spectacle de l'Institut de musique et de danse de Hammam-Lif

14 juillet : Jaafer Guesmi

15 juillet : Walid Tounsi

16 juillet : Migalo

17 juillet : Journée des associations culturelles (spectacle musical)

18 juillet : Mourtadha

19 juillet : «Makki et Zakia» de Lamine Nahdi

20 juillet : Spectacle pour enfants

21 juillet : Fellaga

22 juillet : Ballet russe

23 juillet : Balti et Hammouda

24 juillet : Habbouba

25 juillet : Hassen Dahmani

26 juillet : Dj Maroo & Co

27 juillet : Troupe Zahra d'Iran

29 juillet : «Ziara» de Sami Lajmi

30 juillet : Maison de l'Opéra du Caire

31 juillet : Soirée maghrébine

1er août : Rayan et Shirine

2 août : «Madame Kenza» de Wajiha Jendoubi

3 août : «Hadhret Lassyed »

4 août : «Hemlin » d'Ali Jaziri

5 août : Spectacle «Hanin»

6 août : Zina Gasrineya

7 août : Saber Rebaï

10 août : Spectacle «Mala aila »

11 août : «Ziara»

12 août : Pièce de théâtre «Draga»

13 août : Hela Melki

14 août : Nour Chiba

15 août : Lotfi Bouchnaq