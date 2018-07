Tunisie: Entre réalité et abstraction Par Jalel Mestiri

Passe clé, nombre de kilomètres parcourus, pourcentage de passes réussies dans les trente mètres adverses... Les statistiques ont envahi le football, et encore plus son traitement médiatique.

Pas une émission ou un article sans que des chiffres ne soient cités, dressés en preuve, affichés en démonstration. Si les statistiques offrent bien des pistes de réflexion au football, beaucoup se lassent et trouvent que les chiffres, à l'instar du ballon, finissent par tourner en rond.

Nostalgie d'une époque révolue, ou presque ? Dans le passé, on se racontait les épopées footballistiques. Aujourd'hui, on compte plutôt les chiffres.

Une sorte de remplissage médiatique ? C'est possible. Mais les chiffres ne disent pas tout. Aujourd'hui il y a un véritable abus dans leur utilisation. Chaque opération ou décision sportive se fait sur la base d'une analyse statistique préalable. Certes, sans les statistiques, on ne peut pas tout voir et on risque de faire mal son travail, notamment en l'absence d'un outil qui permet de se tromper le moins possible.

Il n'en demeure pas moins que nous en sommes régulièrement abreuvés pour un oui ou pour un non concernant l'utilité des statistiques. Elles sont aujourd'hui partout, avant, après, et pendant les matchs. On décortique le nombre de ballons touchés par un joueur, le nombre de tirs cadrés, les chiffres de la possession ou les chances de se qualifier. Jean Paul Sartre, qui est un grand passionné du football, explique que pour gagner, il faut d'abord avoir eu la possibilité de perdre. Ce qu'on aime dans le football, c'est l'incertitude, le suspense, les petits poucets qui font des exploits. Se fier exclusivement aux statistiques, c'est réduire la beauté de ce sport et lui retirer son intérêt, en même temps que le libre-arbitre

Quand on regarde l'histoire du football et celle de la télévision, on constate que l'utilisation de ce genre d'analyse est récente. Mais depuis 20 ans, elles sont plébiscitées par tous les acteurs du ballon rond, et pas seulement les médias. Plongée dans l'univers de la fée mathématique, qui pourrait bien à terme supplanter le football, ses incertitudes et sa magie.

On peut analyser, mais on doit aussi relativiser les données. À la différence d'autres disciplines comme le basketball, le football n'est pas un sport naturellement tourné vers les statistiques. Dans le volume d'utilisation des données, il y a matière à comparaison, mais pas dans l'explication d'un match à travers les chiffres. Un match de basket est révélé par les statistiques. En football, si on prend en considération purement et simplement les données brutes, on ne peut pas expliquer une rencontre de football avec des statistiques.