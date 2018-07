Tunisie: Prêts pour la reprise

Elle recevra, au stade de Radès, l'équipe ougandaise de Kampala City dans le cadre de la troisième journée de la poule «A» qui réunit également Al Ahly d'Egypte et Township Rollers (Botswana).

La reprise de la compétition africaine redémarrera sûrement loin de toute attraction pour plusieurs raisons. D'abord parce que le monde entier aura été «gavé» de football de bonne facture après la tombée du rideau sur la phase finale de la Coupe du monde prévue ce dimanche à Moscou. Ensuite, pour l'effet de l'amère déception laissée par la participation tunisienne et africaine dans la plus prestigieuse des compétitions footballistiques au monde. Et enfin, en raison de la saison estivale dont les loisirs spécifiques intéressent les gens beaucoup plus que les matches de football de second plan comparés aux beaux plateaux auxquels ils ont eu droit lors du Mondial de Russie.

Un mois de labeur

On sait tous que les joueurs de l'EST n'ont gère chômé au cours de cet été. En effet, la troupe à Khaled Ben Yahia est à pied d'œuvre depuis le début du mois de juin dernier. Elle n'a jamais arrêté d'enchaîner les séances d'entraînement et les matches amicaux avec les petits clubs, notamment l'ASSoukra devenue un habituel sparring-partner pour le club de Bab Souika.

Les séances d'entraînement qui sont généralement effectuées au Parc Hassène Belkhouja sont à la fois consistantes et étudiées. Le but est de maintenir au top niveau la bonne forme physique de tous les joueurs sans pour autant les fatiguer étant donné que la majorité d'entre eux n'a pas connu un long repos depuis plusieurs années déjà.

L'objectif immédiat étant une victoire impérative à réussir aux dépens des Ougandais afin de renforcer la position de leader que l'EST occupe dans la poule «A» (4 points).

Rappelons que l'EST doit sa première place à ses deux résultats probants réussis au cours des deux premières journées face à Al Ahly en Egypte (0-0) et devant Township Rollers à Tunis (4-1).

Il est donc important de faire le plein à Tunis avant d'effectuer les périlleux déplacements à Kampala le 28 juillet et au Botswana le 28 août prochain contre Township Rollers. En effet, le risque de perdre beaucoup de points dans les matches retour, dont un aura lieu à Tunis face à Al Ahly, bête noire de l'EST, n'est jamais exclu.

Joueurs absents

Les supporters «sang et or» sont impatients de savoir si les joueurs absents pour blessures seront opérationnels ou non mardi prochain, surtout en ce qui concerne le buteur de l'équipe Taha Yassine Khénissi. Eh bien, ni Khénissi, ni même Iheb Mbarki ou encore Ali Machani ne seront de la partie face à Kampala City. Même si ces joueurs commencent à s'entraîner avec le groupe. Mais il leur faudra quelque temps avant de recouvrer la plénitude de leur forme. Heureusement que le banc espérantiste est riche en bonnes doublures.