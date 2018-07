Algérie: "Veiller à la démocratisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à tous les citoyens"

La ministre a aussi inauguré quatre réseaux desservant 1.600 abonnés par la technologie de la fibre optique FTTH dans la ville de Sédrata ainsi qu'un bureau de poste, inauguré 2 agences commerciales d'Algérie Télécom à Souk Ahras et Taoura et visité une école primaire reliée à internet dans la commune de Dréa.

Mme Feraoun a souligné, par ailleurs, que la pose du câble à fibre optique de 70 km entre les wilayas de Souk Ahras et Tébessa, dont elle a donné le coup d'envoi des travaux, nécessitant un montant de 141 millions DA, permettra de moderniser, sécuriser et étendre le réseau de la wilaya.

La ministre a déclaré, en ce sens, que l'essentiel des efforts des entreprises de son département est actuellement dirigé vers l'amélioration des prestations dans les zones et les communes reculées de sorte à réduire la pression sur les bureaux de postes et agences commerciales des grandes villes.

Elle a également assuré, à ce propos, que "l'objectif est de permettre à l'usager algérien de ne plus se préoccuper du problème de la disponibilité de l'argent et du débit internet".

Dans une rencontre avec la presse, animée au siège de la wilaya, en marge de sa visite de travail, la ministre a indiqué que son département oeuvre à exécuter les orientations du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, visant à "permettre à tous les citoyens d'accéder à un service de qualité en matière de poste, de télécommunications et de technologies de l'information et de la communication".

Souk Ahras — La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, Houda Imane Feraoun, a affirmé lundi, à Souk Ahras, que son département veille actuellement à "démocratiser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au profit de tous les citoyens".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.