Algérie: Le président Bouteflika félicite son homologue du Soudan du Sud pour la fête nationale de son pays

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa "détermination" à poursuivre avec lui "la tradition de concertation" sur les questions d'intérêt commun.

"A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour votre peuple frère", écrit le chef de l'Etat dans son message.

"Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer toute ma satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays et vous assurer de ma détermination à poursuivre, avec vous, la tradition de concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", conclut le président Bouteflika.