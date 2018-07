Algérie: Mohamed Badaoui - "L'écriture poétique est un mystère difficilement déchiffrable"

R: "La société algérienne se cherche. Tout ce qu'elle produit lui ressemble. Il existe certes des individualités peu nombreuses qui sèment les graines d'un nouveau monde. Toutefois, en tant que communauté, nous demeurons, pour l'instant, assez éloignés de la marche du monde. Cela dit, l'évolution est inscrite dans l'ADN humain. Elle prendra du temps mais finira par arriver. Quant au passé, il faut le méditer, s'en inspirer et non le copier indéfiniment. Il est en effet risqué d'avancer en gardant les yeux constamment rivés sur le rétroviseur".

R: "Je me sens comme un enfant qui aime jouer avec tout ce qui lui tombe sous la main. Dans mon coin, je construis de petits univers avec les matériaux du moment puis je les partage. Sans art, sans création, la vie me semble lourde et sans charme. Nous naissons, nous mourrons et entre temps nous obéissons par peur du châtiment ou par peur de perdre ce que nous possédons. A trop prendre la banalité au sérieux, nous passons à côté de l'étrangeté du monde. C'est ma philosophie et mon carburant".

Q: Après un recueil de nouvelles, l'écriture et la mise en scène de deux pièces de théâtre, un livre-audio pour enfants, une série de pièces dramatiques radiophoniques et une exposition au MAMA, vous voilà aujourd'hui dans la poésie. Parlez-nous de cette diversité d'expression.

Évidemment, il ne s'agit pas d'un essai ou même d'un roman mais une radiation qui m'a traversé et dont j'ai gardé le souvenir sous forme de mots. Je dois cependant préciser que les deux premiers fragments ont été écrits en 2016. Le dernier, intitulé "Séisme", a été composé, quant à lui, une vingtaine d'années plus tôt".

Q: "Schiste et Mica", un livre qui rassemble prose, poésie et peintures sous un titre qui suscite un peu l'intrigue. Expliquez nous.

ALGER - L'écriture poétique est un mystère difficilement déchiffrable, estime l'écrivain Mohamed Badaoui, interrogé par l'APS à l'occasion de la parution de son nouveau livre "Schiste et Mica" aux éditions Hélium. Pour l'auteur, la vie, sans art ni création, semble lourde et sans charme.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.