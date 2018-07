Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - V.Club marche vers le titre

Après leur précieux succès de trois buts à zéro loin de leur base face à Lupopo, les poulains de Florent Ibenge avancent résolument vers le sacre de la 23e édition du championnat national de football.

L'AS V.Club est sur le point de remporter la 23e édition du championnat national de football. Le club coaché par Florent Ibenge et son adjoint Raoul Jean-Pierre Shungu s'est imposé, le 9 juillet, au stade Frédéric- Kibasa-Maliba de Lubumbash, face au FC Saint-Eloi Lupopo par trois buts à zéro, avec un doublé du défenseur central Ruddy Makwekwe, dans le cadre de la 21e journée du Play-Off de cette compétition organisée par la Ligue nationale de football (Linafoot).

Titularisé à la place de Padou Bompunga absent pour exclusion lors du match précédent, Makwekwe a su tirer profit de sa présence sur la pelouse. A la 45e mn, il a surgi sur un centre pour ouvrir la marque de la tête, juste avant la pause, et a récidivé à la 55e mn sur un autre coup de tête, portant le score à deux buts à zéro. A la 70e mn, l'inévitable Jean-Marc Makusu a triplé la mise, sur une passe de Chadrac Muzungu qui venait de monter sur l'aire de jeu à la place de Jésus Muloko Ducapel.

Avec ce succès, V.Club est littéralement rivé vers le titre, totalisant désormais cinquante-trois points, en égalité avec le TP Mazembe qui a déjà fini sa saison. V.Club jouera don dernier match à Kinshasa contre l'AC Rangers et n'aura besoin que d'un match nul pour être sacré champion du Congo 2018.

Sanga Balende écrabouille Dragons...

Si le leadership s'est virtuellement offert à V.Club, la course pour la troisième position entre Sanga Balende et Daring Club Motema Pembe (DCMP) tient encore en haleine les sportifs. Les Anges et les Saints ont récemment perdu la première place qu'ils avaient pendant longtemps gardée. Et aujourd'hui, ils se battent pour une troisième place qualificative en Coupe de la Confédération mais avoir véritablement leur destin en main.

Le 8 juillet, dans le nouveau stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, les protégés du gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoy Kasanji, ont écrabouillé les joueurs de Dragons/Bilima de Kinshasa par six buts à zéro. Le buteur-maison, Lusiela Mande, a signé un doublé, alors que le Ghanéen Iassac Amoah, Kanku Bukasa et Mbangi ont aussi participé à la victoire avec chacun un but. Sanga Balende finit donc la saison avec quarante-six points glanés. Vainqueur de Dauphin noir le 7 juillet à Goma,dans le Nord-Kivu, DCMP compte quarante-quatre points et jouera le 12 juillet à Kinshasa contre Lupopo et le 14 juillet contre Rangers.