Sénégal: Mercato/Sadio Mané recale le club Merengue - «Le Real est une grande équipe, mais je suis concentré sur... Liverpool »

Sadio Mané n'aurait pas l'intention de quitter pour le moment son club de Liverpool avec lequel il est lié jusqu'à 2021. Deux saisons après son arrivée, l'international a répondu au micro de la Tfm aux rumeurs l'envoyant au Real, en affirmant sa volonté de rester encore avec les Reds. L'enfant de Bambali n'a pas également manqué d'apporter des précisions sur une supposée polémique autour du brassard de capitaine des Lions qu'il a porté à deux reprises à la Coupe du monde. Tout comme il a également donné son appréciation sur le coach des Lions, Aliou Cissé.

SADIO MANE N'IRA PAS AU REAL

Auteur d'une très belle saison (10 buts en 29 matches de championnat) avec Liverpool, Sadio Mané aurait suscité un intérêt pour le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Mais l'international sénégalais n'aurait pas la volonté de quitter les Reds, deux saisons après son arrivée. Interrogé au micro de la Tfm, l'attaquant des Lions a apporté un démenti. « Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis au courant de rien et on ne nous a pas contactés pour cela. Je reste un joueur de Liverpool et je vais rejoindre mes partenaires aux États-Unis pour la tournée de préparation d'avant-saison. Le Real est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool », a déclaré ce week-end dans son village natal de Bambali où il est retourné après la Coupe du monde avec le Sénégal.

« CHEIKHOU KOUYATE EST LE CAPITAINE »

Eliminé au fair Play, Sadio Mané s'est également prononcé sur quelques points notamment le brassard de capitaine qu'il a porté durant les deux premiers matchs contre la Pologne et le Japon. C'est pour balayer toute friction autour du choix du sélectionneur.

«On a esayé de se donner à fond pour le pays. C'est le football, ça peut passer, comme ça peut ne pas passer. Je veux remercier le peuple sénégalais On a essayé tout juste de faire le maximum. La sélection est un groupe mais c'est comme une famille. On vit bien. Je remercie le comportement de tout un chacun. Pour ce qui est du brasssard, je ne sais pas pourquoi les gens essaient de nous mettre à mal. On n'a jamais eu un problème de brassard, Cheikhou Kouyaté est le capitaine de l'Équipe nationale. Comme il était sur le banc, je suis le troisième capitaine. On en a discuté et Aliou Cissé me l'a juste confié car on savait qu'il ne devait pas débuter, mais il n'y a aucun problème avec lui. Encore une fois, c'est lui le capitaine», précise -t-il avant de défendre le selectionneur Aliou Cissé et le conforter dans son poste.

« ALIOU CISSE EST LE MEILLEUR COACH DE TOUTE L'HISTOIRE DU SENEGAL »

« Aliou Cissé est le meilleur coach de toute l'histoire du Sénégal car il nous a qualifiés à la Coupe du monde et on a fait de bonnes choses durant les années qu'il nous a eu sous la main. Ce sont les journalistes qui veulent le chasser, mais je ne crois pas que cela soit l'avis des dirigeants. Il faut qu'on le laisse continuer ce qu'il a commencé », a-t-il confié

De retour de la Coupe du monde en Russie où il a été éliminé dès le premier tour, l'enfant de Bambali bénéficie de quelques jours de vacances au Sénégal. Il devra s'envoler avec les Reds pour les Etats-Unis, où ils affronteront dans le cadre de l'International Champions Cup le Borussia Dortmund le 22 juillet à Charlotte, Manchester City le 25 à East Rutherford et Manchester United le 28 à Ann Arbor. «Sadio Mané et Mohamed Salah reviendront le 20 juillet, je pense. Ils auront eu un peu plus de trois semaines de vacances. C'est la durée dont ils ont besoin. On verra dans quel état ils reviendront. Ils ont un programme physique à suivre depuis mercredi », a confié Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool ce vendredi.