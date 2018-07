Mali: Présidentielle - Djebou Ndiaye, seule femme candidate, en meeting à Bamako

La campagne électorale pour la présidentielle du 29 juillet se poursuit au Mali. Ce lundi, la seule femme candidate, Kante Djebou Ndiaye, a rencontré plusieurs centaines de femmes au centre-ville de Bamako.

Le bolide annonce l'arrivée de la candidate avec sa musique préférée. Le public est féminin et il est clair que c'est d'abord la cause des femmes que l'on défend : « On la soutient parce qu'elle travaille pour le Mali et les femmes » ; « On est là pour Djebou Ndiaye, elle est là pour aider les femmes. Nous on ne veut que Djebou, on ne veut pas d'IBK. »

La vedette du jour prend le micro dans un magnifique boubou traditionnel, elle tente de casser la baraque en décochant quelques flèches.

« Ici, on n'a donné de l'argent à personne, on n'a donné de l'essence à personne. Les femmes sont décidées, les jeunes sont révoltés, ils veulent une mama, je suis la seule mama ! Je suis la seule mama ! Que les papas laissent les mamas prendre », lance Kante Djebou Ndiaye.

Femme d'affaires de 55 ans mais aussi seule femme en lice, Kante Djebou Ndiaye veut avant tout défendre les droits de la femme. Elle veut rapidement se rendre, dit-elle, à Kidal aux mains des ex-rebelles. Avec pour objectif de rencontrer ses sœurs maliennes pour faire la paix là où les hommes ont du mal à réussir.