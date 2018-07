Mali: Agence d'aménagement des terres et de la fourniture de l'eau d'irrigation - Le défi de promouvoir le développement durable

S'exprimant à ce sujet, le ministre de l'agriculture, Dr Nango Dembélé Dembélé, a rappelé l'ambition de son département. Lequel cherche à apporter les changements institutionnels, technologiques et économiques nécessaires au développement des chaînes de valeur pour une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de l'environnement.

Par ailleurs on retient que l'ATI s'est également chargée de la réalisation technique et financière du programme des nouveaux villages agricoles (20 programmés dans les bassins de production agricole). Et conformément au programme 2014-2018, on prévoit l'aménagement de 100 049 ha en maîtrise totale de l'eau et 47 848 ha en maîtrise partielle de l'eau sur financement du gouvernement du Mali.

Pour la concrétisation de ses activités, l'ATI s'est focalisée sur son opérationnalisation et la préparation de projets d'accompagnement. Et dans ce cadre, l'agence a enregistré l'arrivée des agents de diverses catégories du domaine comme noté par le ministre de l'agriculture.

Dans le cadre de ses missions, l'ATI vient en appui aux réalisations des infrastructures et des équipements ruraux dans les bassins de production et accompagne les producteurs dans la gestion des aménagements hydro-agricoles.

C'est ce qu'entend relever la direction générale de l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation (ATI). Cela a été exprimé lors de sa 3ème session ordinaire du Conseil d'administration qui s'est tenue le jeudi dernier à la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l'Agriculture.

