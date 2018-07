Cote d'Ivoire: INP-HB - L'Association des ingénieurs logisticiens annonce un don l'institut

Cette soirée placée sous le thème «Ilt, 21 ans d'optimisation logistique au service de la compétitivité des entreprises», a servi de cadre aux anciens et aux étudiants en formation de mieux faire connaître aux dirigeants des sociétés, les compétences qu'ils peuvent mettre au service de la compétitivité de leurs entreprises.

L'Association des ingénieurs en logistiques et transports (Sénior Ilt) de l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises (Escae business school), l'une des six grandes écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro, au cours du diner-gala organisé le 7 juillet, dans un hôtel à Marcory, a annoncé un don de matériel pédagogique à l'Inp-Hb.

«Nous les anciens étudiants de l'Escae business school de l'Inp-Hb, soucieux de redonner à l'institut et à la communauté ce que nous avons reçu afin d'assurer la pérennité d'une formation de qualité aux futurs étudiants, ferons un don de matériel pédagogique au cours du dernier trimestre de l'année 2018», a annoncé Diane Adou, présidente de sénior Ilt.

Pour elle, cette action entre dans le cadre des missions principales de l'association qui est d'œuvrer au prestige et au rayonnement de l'école et du cycle Ilt.

Cette soirée placée sous le thème «Ilt, 21 ans d'optimisation logistique au service de la compétitivité des entreprises», a servi de cadre aux anciens et aux étudiants en formation de mieux faire connaître aux dirigeants des sociétés, les compétences qu'ils peuvent mettre au service de la compétitivité de leurs entreprises.

L'évènement fut également une occasion de présentation du cycle Ilt né du décret n° 96-678 du 04 septembre 1996. Ce cycle qui, à en croire Diane Adou, a commencé timidement, revendique à ce jour plus de 250 diplômés issus de dix-huit (18) promotions qui exercent dans divers secteurs d'activités, divers métiers, à différents niveaux de responsabilité et dans différentes zones géographiques à travers l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe.

Jean Didier Kadio, le représentant du directeur de l'Escae business school, au nom de Bakayoko Losseni, a salué Sénior Ilt pour le don annoncé. Qui selon lui, répond aujourd'hui aux besoins de l'Inp-Hb. Il a par ailleurs rassuré les entreprises à ne point douter sur la qualité des étudiants qui sortent de l'Escae business school.

Guy Komena, directeur général de Codival, a, quant à lui, témoigné de la qualité des étudiants sortant du cycle Ilt. «Je suis satisfait, très satisfait du rendement en entreprise des logisticiens issus de l'Escae business school. J'engage 3 à 4 étudiants chaque année dans mes entreprises», s'est-il réjoui.

En plus d'œuvrer au prestige et au rayonnement de l'école et du cycle Ilt, l'association senior œuvre à maintenir les liens amicaux entre les tous les diplômés dudit cycle après leur sortie de l'école, à faire la promotion de la fonction.

Notons que deux œuvres de l'artiste-peintre Assi Allé Herbert ont été vendus à près de 1,5 million de Fcfa. Le montant de cette vente va servir au don de matériel pédagogique annoncé.