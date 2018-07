Afrique: Coopération économique - Le MCC et la BAD renforcent leur collaboration

Les deux parties ont signé, le week-end dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un accord de partenariat pour réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en Afrique.

Le contrat a été signé pour le compte du Millenium challenge corporation (MCC) par son directeur des opérations, Jonathan Nash, pendant que pour le groupe de la Banque africaine de développement (BAD), il a été signé par son premier vive-président, Charles Boamah,

« Nous sommes ravis d'étendre ce partenariat important avec la BAD. Cela démontre notre engagement commun à réduire la pauvreté à travers la croissance économique. La BAD continuera d'être un partenaire important pour le MCC, parce que nous explorons notre nouveau mandat qui nous permet d'effectuer des investissements transfrontaliers et régionaux», a déclaré le directeur des operations du MCC.

Pour le vice-président de la BAD, la collaboration entre son institution et le MCC s'est renforcée depuis la signature du protocole d'accord en 2010 car les domaines d'intervention du MCC sont étroitement liés aux domaines prioritaires de la Banque au niveau de ses pays membres. Ces domaines concernent notamment les infrastructures de transport, de l'énergie, de l'agriculture et du développement humain.

En effet, selon les signataires, cet accord intervient au moment où la Banque augmente considérablement les investissements du secteur privé pour favoriser la croissance inclusive et la transformation économique dans Etats membres.

Intervenant pour sa part, le directeur du MCC a précisé que son institution et la BAD ont signé leur premier protocole d'accord en 2010. Cependant, en ce qui concerne le nouvel accord, les deux organisations vont désormais coopérer dans deux nouveaux domaines. Le premier consistera à appuyer les efforts du programme du MCC afin d'étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines au sein du continent. Le second sera une plus grande collaboration en ce qui concerne les investissements régionaux.

« Grâce à cette coopération, le MCC et la BAD travailleront pour accroître l'accès à une combinaison de subventions et de financements par emprunt pour les entreprises africaines», a-t-il ajouté avant de préciser que « ce nouvel accord est conforme à la politique et à la stratégie d'intégration régionale de la Banque pour la période 2014-2023. Il vise à créer des marchés plus grands et plus attrayants en reliant les pays enclavés aux marchés internationaux et à soutenir le commerce intra-africain » .

Notons que cet accord a été signé lors de la réunion du conseil consultatif sur le commerce en Afrique.