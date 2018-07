Tunisie: Le lait sera disponible en quantités suffisantes sur le marché, d'ici deux jours (DG de la qualité et du commerce intérieur)

Or, la loi organique n°23 du 20 décembre 2012 sur l'Instance supérieure indépendante des… Plus »

Pour la DG de la qualité, «la filière laitière nécessite une stratégie claire, visant à gérer la production pendant les périodes de basse lactation (mai-juillet) et de haute lactation, pour éviter tout imprévu. Les autorités compétentes devaient jouer la double carte du stockage régulateur, pour assurer l'équilibre du marché local et de l'exportation, pour générer des ressources en devises» .

Et d'ajouter que "les grandes surfaces sont en train de reconstituer leurs stocks et que l'approvisionnement se fera normalement, d'ici deux jours. D'ailleurs, ce déséquilibre a été constaté seulement dans le grand Tunis, alors que dans les régions intérieures, le lait est disponible en quantités suffisantes".

"De fait, le marché du lait connait temporairement, un déséquilibre entre l'offre et la demande. La pénurie de lait constatée sur le marché local, résulte de la frénésie d'achat qui s'est emparée des tunisiens, lesquels achètent plus ce qu'ils ont besoin. Les rumeurs véhiculées par les médias, sur l'augmentation des prix, ont entrainé une pression sur l'offre, notamment au niveau des grandes surfaces, ce qui fait que toute la quantité qui est écoulée sur le marché, est immédiatement achetée et que le volume quotidien destiné à la vente sur le marché local, se réduit comme une peau de chagrin", a t-elle expliqué.

