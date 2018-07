Madagascar: Excellence en leadership - Le prix Tonia Kandiero lancé par la BAD

La BAD lance le prix Tonia Kandiero pour récompenser l'excellence en leadership.

Le prix Tonia Kandiero créé par la Banque Africaine de développement (BAD), entend distinguer un membre du personnel de l'institution, qui aura démontré un vrai talent pour guider et inspirer les autres.

Ce prix spécial pour l'excellence en leadership, créé par le président de la BAD, Akinwumi Adesina est initié en mémoire de l'ancienne DG du bureau régional de développement et de prestation de services en Afrique australe, feue Tonia Kandiero, disparue le 28 juin 2017.

« Le prix devrait renforcer une culture du professionnalisme, de l'innovation et de l'excellence en matière administrative et de management, des qualités que Kandiero incarnait. Le prix pour l'excellence en leadership offre l'occasion de reconnaître, d'encourager et de favoriser les talents de leadership à tous les niveaux de la BAD », a indiqué Akinwumi Adesina.

Celui-ci a qualifié Tonia Kandiero de véritable leader et d'exemple, qui personnifiait un niveau d'excellence rare. Et de rappeler sa vision stratégique et sa passion pour la mission de la BAD, soulignant que ceux qui ont eu à travailler à ses côtés, se souviennent encore de son dévouement et de son efficacité discrète.

Bref, le prix pour l'excellence en leadership entend identifier et gratifier les membres du personnel de la BAD qui suivent ses traces en portant des idées novatrices, en remettant en cause le statu quo lorsque nécessaire, et en incitant les autres à faire de même.