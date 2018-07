Madagascar: ISCAM - Bientôt les premiers diplômés en « Design et Innovation »

Les fruits des ateliers créatifs exposés au public.

Deux années d'apprentissage après la licence, les futurs diplômés qui constituent la première promotion en option « Design et Innovation » de l'ISCAM, s'apprêtent à décrocher leur Master, diplôme qui fera d'eux les premiers designers 100% « made in Madagascar ».

Le Master Design et Innovation (MDI), parcours nouvellement mis en place au sein de l'ISCAM, a été clôturé samedi dernier avec la restitution de l'ultime atelier effectué auprès de l'Institut France Madagascar. Ouverte en 2016 suite à un partenariat avec l'ONUDI à travers le projet TSARA et l'ambassade de Norvège, cette formation « répond à un besoin économique à Madagascar et à une volonté de développer la culture du Design et les capacités de création », explique Hervé Razafindranaivo, directeur marketing et communication de l'ISCAM. Deux ans après l'ouverture du parcours, les futurs sortants, encadrés et formés par des experts internationaux et nationaux tout au long du cursus, ont présenté leurs mémoires de fin d'études la semaine dernière sur différents thèmes où le design apporte des solutions innovantes.

Sujets explorés. La formation inclut des ateliers axés sur des sujets de préoccupation d'entreprises issues de différents secteurs d'activités. Depuis le début de la formation, huit ateliers créatifs et recherches ont été réalisés. A l'issue de chaque atelier, lequel se déroule dans les locaux d'une entreprise, les étudiants en M1 et M2 sont amenés à développer des propositions innovantes et créatives (produits, services, concepts) adaptées aux entreprises hôtes et à l'environnement économique de Madagascar. Parmi les sujets explorés figurent, entre autres, la « conception d'une gamme d'emballage de design contemporain, innovant avec un ancrage fort dans la culture malgache » ; l'« étude pour la requalification urbaine du marché de Mahamasina » ; le « Branding and packaging de TAF » ou encore le « Social design de Kameleon Project ».

Le parcours accueillera bientôt une troisième promotion qui débutera sa formation en octobre 2018, tandis que la première promotion de designers sera diplômée en Master en septembre 2018.