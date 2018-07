Tunisie: Le compromis entre «isistes»

Or, la loi organique n°23 du 20 décembre 2012 sur l'Instance supérieure indépendante des élections stipule que «le président de l'Instance supérieure indépendante des élections ou l'un des membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas de faute grave dans l'accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la présente loi».

Et le rapport émis par les membres de l'Isie réclame justement le départ de M. Mansri pour «faute grave». Or le président a démissionné. Mansri a-t-il ainsi, et délibérément, anticipé les faits afin de ne pas être écarté de l'instance. Car la loi stipule que dans le cas où l'ARP déciderait de le démettre, il sera écarté du conseil et de la présidence.

Eviter le «scénario Chafik Sarsar»

Interrogé sur cette question, le vice-président de l'Isie, Adel Brinsi, a affirmé que cette décision a été prise d'un commun accord entre les membres et le président démissionnaire. «Nous avons convenu que le président démissionne et reste ainsi membre du conseil afin d'éviter tout le processus conséquent qui allait résulter du départ de Mansri. On voulait éviter que des polémiques soient créées et qu'on assiste au même scénario qu'avec Chafik Sarsar. Toutes les informations qu'on fait circuler autour de cette question ne sont que des allégations et des tentatives de dénigrement contre l'instance et ses membres.

L'instance est un organe collégial, il faut donc que la solution émane de l'intérieur». M. Brinsi a, en outre, voulu rappeler le rôle imminent du président qui sera élu prochainement : «Il faut que chaque candidat à ce poste soit conscient du degré de tension qu'ils devra subir une fois qu'il sera élu président, et qu'il n'est pas le seul à prendre des décisions». Le membre a également assuré que les élections de 2019 se tiendront à la date prévue et que cette démission n'entravera pas leur tenue.

Du côté de la société civile, on semble être plus sceptique face à cette démission, qui ne semble pas «innocente». Moëz Attia, président de l'association Kolna Tounès, a déclaré que «cette loi n'est justement valable que lorsque le président est démis suite à la séance plénière par les parlementaires. Mais sa démission annule tout».

Une autre source de l'organisation Al Bawsala a déclaré à La Presse qu'il s'agit bien d'un compromis entre les membres et le président de l'Isie qui pourrait expliquer cette démission anticipée et imprévue. Surtout, suite aux rapports fuités sur les réseaux sociaux impliquant des membres de l'Isie et ayant créé un tollé général et aggravé l'hostilité envers cette instance. Ce compromis entre les membres et le président de l'Isie laisse, par ailleurs, perplexe devant la portée de l'indépendance de cette instance constitutionnelle.