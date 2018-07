Madagascar: Augustin Andriamananoro à Toliara - Remise de matériels aux pêcheurs traditionnels

Après le contrôle inopiné d'un bateau de pêche soupçonné de surexploitation des ressources halieutiques, le nouveau ministre de la Pêche, Augustin Andriamananoro a poursuivi sa mission dans le Sud de la Grande Ile par une observation scientifique des réserves d'Ifaty, dans les communes de Belalanda et Manombono, dans le District de Toliara II.

Accompagné par les océanographes de l'ONG Reef Doctor, il a pu constater que les récifs coralliens et plusieurs espèces endémiques dans les fonds marins sont menacés d'extinction. Le ministre MAPAR a même effectué une plongée sous marine sous le Massif de Roses pour aller aux contacts des requins et des tortues marines. Il s'est également entretenu avec des pêcheurs traditionnels regroupés au sein de l'association FIMIHARA (Fikambanana Miaro sy Hanasoa ny Ranomasina).

Gestion responsable. La baie de Ranobe dans l'Ifaty compte actuellement plus de 20.000 familles de pêcheurs. Ils sont repartis au niveau de 13 « fokontany ».

Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques Augustin Andriamananoro a profité de ce déplacement dans l'Atsimo-Andrefana pour effectuer une campagne de sensibilisation auprès des pêcheurs traditionnels pour promouvoir une gestion responsable et pour le développement durable de la filière, tout en octroyant une formation aux petits pêcheurs en vue de les encourager à favoriser la reconversion à d'autres métiers.

Et ce, afin de diminuer les risques d'extinction des richesses naturelles et pour améliorer ainsi la gestion de nos ressources halieutiques. Accompagné de ses proches collaborateurs au Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, Augustin Andriamananoro a effectué aussi une action sociale au profit des pêcheurs traditionnels et de leurs familles. Aussi, 300 filets, 30 rouleaux de cordes, plus de 785 hameçons et 50 gilets de sauvetage ont-ils été distribués pour cette occasion.