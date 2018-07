C'est sous un choc irrémédiable et vives douleurs de séparation que le parti politique Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), sous le leadership de son président national M. Roger Muaka Muaka, ses familles biologique et scientifique ainsi que ses amis et connaissances ont exprimé des adieux déchirants à l'endroit de Jean-Claude Mukonkole, décédé dimanche, 1er juillet 2018, et inhumé samedi 7 juillet 2018, au Cimetière de Kinkole.

L'illustre disparu a eu droit à des hommages dignes de son rang lors des obsèques organisées au pavillon 13 de la Fikin, surtout de la part de son Parti, le MCSD où il assuma les fonctions de directeur national en charge des mouvements associatifs et partis politiques. Très abattu, le président National Roger Muaka a reconnu qu'il découvrait un jeune homme très exceptionnel à moins d'une année, grâce à son sens élevé des responsabilités mais surtout d'humilité.

C'est pourquoi n'avait-il pas hésité de lui confier des lourdes tâches au milieu des vieux. Il a fait preuve de sa disponibilité pour toutes les activités du parti tant à Kinshasa qu'ailleurs, précisément dans le Kongo central. Et pour l'honorer dans toute sa dimension, une forte délégation venue de Matadi, conduite par le président Fédéral, Maphangala Mabiala Doucet l'a rendu elle aussi, des hommages bien mérités. Pour cela, des larmes ont coulé à flot avec des émotions insurmontables.

Les familles biologique, scientifique et politique de JC, enregistre désormais une perte dont la valeur est inestimable et impossible de combler. Un jeune homme à peine vieux de 26 ans, il a impacté la société congolaise. Il a été une étoile fulgurante et un modèle pour beaucoup des jeunes qui ont la vocation de forger leurs vies sous les épines.

C'est un jeune homme intègre, social, médiateur, ouvert et plein de solidarité, à en croire les florilèges des témoignages dits respectivement, par le patron du MCSD, le Directeur de cabinet du président, Serge KABANGU, M. Nestor, le grand frère de l'illustre disparu, ceux de ses collègues assistants de l'Unikin, Faculté de Droit, des avocats du Barreau de Kinshasa Matete ainsi que de beaucoup d'autres personnalités influentes ayant découvert l'étoile brillante de son vivant comme le Vice ministre honoraire du Budget Alain Lubamba.

Assistant à l'Unikin, il l'a été. Avocat au Barreau de Kinshasa Matete, il l'a été, Haut cadre du parti politique MCSD, il l'a été. Expert du domaine environnemental, il l'a été. Éducateur de ses enfants biologiques qu'il a pu encadrer dans la famille, il a si bien joué le rôle sans faille. L'homme a également réussi avec brio et décroché des grandes distinctions tant dans son cursus académique que dans les différents tests d'embauche dont le dernier est celui de l'ENA, la prestigieuse École de l'Administration Publique Congolaise dont il attendait la notification. Doué d'une intelligence inouïe, JC Munkokole, constitue à coup sûr, ce trésor qui s'est enfui sous le sol.

Que l'âme de l'illustre disparu repose à jamais en paix!