Congo-Kinshasa: Championnat provincial de Kinshasa - Likakin - Stéphane Ky-Maka satisfait de la 24ème édition

La Ligue de karaté de Kinshasa (Likakin) a organisé, du 6 au 8 juillet 2018, la 24ème édition du championnat de la Ville-province de Kinshasa, à l'YMCA, dans la commune de Kalamu.

Une édition qui a connu la participation d'une centaine d'athlètes d'environ vingt clubs venus de toutes les cinq Ententes urbaines de Kinshasa. A savoir : Tshangu, Kilimani, Lipopo-Est, Lipopo-Centre et Malebo. Le patron du karaté dans la Ville-province de Kinshasa, Stéphane Ky-Maka s'est dit satisfait de l'organisation, et surtout de l'engagement des athlètes qui, pendant trois jours, ont gratifié les amoureux de ce sport par des combats spectaculaires.

Stéphane Ky-Maka a souligné que c'est le tout premier championnat organisé par son comité, élu il y a quelques mois seulement. Aussitôt installé, dit-il, il était question pour ce nouveau comité de recycler les arbitres, ensuite les entraîneurs avant de mettre le cap vers l'organisation du championnat.

Très reconnaissant, le président de la Likakin a vraiment remercié ses collaborateurs membres du comité exécutif, les différentes Ententes, les partenaires, sans oublier la Fédération. Stéphane Ky-Maka a salué le fair-play et l'esprit de combativité qui ont caractérisé les athlètes tout au long de ce championnat, en insistant sur le respect : « chers athlètes, le karaté avant de devenir une discipline olympique, c'était d'abord un art martial, ce qui veut dire discipline : respect mutuel et respect de l'heure. On ne peut pas aller en guerre en retard. Un karatéka est celui qui doit être toujours propre, qui doit s'habiller en bon kimono bien repassé, c'est une noblesse », a-t-il prêché en bon encadreur des jeunes.

Quid du championnat ?

La Likakin a organisé le championnat dans toutes les deux versions ; masculine et féminine dans les catégories cadets, juniors et seniors. Les athlètes se sont engagés d'abord par les katas individuels, les katas par équipe, les kumités individuels, et enfin, les kumités par équipe dans une ambiance à la hauteur de l'événement.

Les katas tels que : Empi, Unsu, Kanku Shu, Goji sho-sho, Ji-hon, Hanan et autres ont été proprement démontré par les compétiteurs sous les commentaires et les ovations des passionnés de ce sport de combat. L'athlète Tshimbalanga a laissé ses empreintes dans la catégorie de senior homme en kata, au détriment de Dicter Michel battu dans les petits détails. Dans la catégorie sénior dame, l'internationale Nancy Tshaba est sortie vainqueur, et Saha Massamba s'est contentée de la deuxième place.

Chez les juniors hommes, c'est Massamba Christian qui s'est adjugé du titre devant Misombo Mbuyi inconsolable. L'athlète Kabamba est resté impériale, égal à elle dans la catégorie des juniors dames. Ce n'est pas tout ! Chez les cadets version masculine, Rigo Kabamba a dominé Dominique Sirume en finale, et, dans la version féminine, Grâce Mulumbu a triomphé sur Jaël Kabongo.

Dans la série des batailles des katas par équipe, c'est le club Shotakani Ryu de l'Entente urbaine de Kilimani qui a remporté la palme de vainqueur, au détriment de la formation de l'Armée de l'Eternel de l'Entente urbaine de Lipopo.

Et des kumités...

Les kumités, la phase la plus attendue s'est déroulée en 100 à l'heure. Les gradins de ce stadium de l'YMCA sont chauffé à blanc par des chansons fétiches, les unes tantôt pour encourager l'athlète, les autres soient pour démoraliser celui qu'on ne soutien pas. Ce sont des combats, vraiment des combats.

Si tu n'es pas fort, ne venez pas à l'instar de celui de Kabengele contre Mvimbundula dans la catégorie de (67kg), remporté par Kabengele par 6 points contre 4. Enfin, c'était le tour des kumités par équipe. Le tout s'est clôturé par la remise des médailles et des trophées aux heureux gagnants.