Congo-Kinshasa: Udps, Ensemble et Pprd s'alignent - Provinciales - Le dernier virage est là !

C'est une certitude. Oui, le processus électoral au Congo-Kinshasa est entré dans une phase plus que décisive avec la convocation du corps électoral dès le 23 juin 2018.

Avec le suspense autour de la problématique du 3ème mandat, l'attente d'un dénouement aura glacé les ardeurs pour le dépôt des candidatures aux BRTC jusqu'à la fermeture sous bien de réserves de ces Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures le week-end passé. Comme convenu samedi et même subodoré bien avant, la prolongation est de fait depuis le dimanche 8 juillet. Conséquence, à la majorité/FCC comme à l'Opposition ainsi que chez les non-alignés, c'est la dernière ligne droite, ces 48 heures et même au-delà, ce 13 juillet au plus tard, pour la consignation, par liste, des ardeurs ainsi qu'ambitions des sociétaires de ces axes politiques à la juge compétente, la CENI. Cela, avant le sprint proprement dit.

La scène politique connait, ainsi, une effervescence bien électorale en période pré-électorale alors que le couperet du mystère d'une quête du troisième mandat ou non pour le Président Kabila demeure suspendu et, en outre, pendant que des rendez-vous "fixe-opinions" au pays à l'instar du passage Guterres-Moussa Faki et même Nikki Haley sont reportés sine-die. En effet, Udps, Ensemble pour le Changement, Dynamique et autres, à l'Opposition, bouchent les oreilles aux sirènes du boycott pendant que, juste contrebalance sur l'agora politique, Pprd, AFDC et Cie, à la MP/FCC, affichent, eux aussi, les ardeurs pour rafler des postes aux provinciales.

Derniers éclairages

«Nous clôturons effectivement demain dimanche mais les procédures indiquent qu'à la clôture de l'opération, ceux des partis politiques qui seront aux BRTC vont devoir retirer les jetons et ont la validité de deux jours. Ainsi, ils doivent compléter les dossiers à partir de lundi et mardi tout en se disant que cette activité va chevaucher avec la période légale de retrait, ajout ou substitution », disait Corneille Nangaa à l'issue de la réunion du samedi. Les BRTC ont été ouverts le 24 juin dernier. Mais, presque tous les partis et regroupements politiques n'ont jusque-là déposé les dossiers de leurs candidats. «Seuls ceux qui ont reçu les jetons déposeront les candidatures», prévenait Nangaa Yobeluo le samedi avant le dimanche de la fermeture des BRTC.

L'Udps embarque

Une consœur en ligne, hier, de manière exclusive a renseigné, infos de ses sources proches de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social éclairent, que le dépôt des listes de candidats à la députation provinciale de la fille aînée de l'Opposition se fera ce mardi 10 juillet 2018, dans les différents Bureaux de traitement et réception des candidatures(BRTC) de la CENI sur l'ensemble du territoire nationale. A en croire ces sources, l'Udps serait déjà en ordre avec tous les frais de ses candidats à la DGRAD. Aussi, précisent les renseignent glanés par les fins limiers de ce tabloïd 2.0, ce parti a déjà reçu les jetons des BRTC pour ledit dépôt. Info ou intox ? Wait and see ! Mais, bien avant, le nouveau porte-parole de l'Udps avait annoncé à la presse que sa formation politique allait déposer les candidatures à temps.

Ensemble... plus que prêt

«Pour nous, l'essentiel, c'est le respect du calendrier. La date du 23 décembre ne doit pas être dépassée. Les facilitations, oui, on doit rendre beaucoup plus flexibles les procédures pour permettre au maximum de candidats de présenter leurs dossiers. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Dans les deux jours, avec le système des jetons comme convenu avec la CENI, nous serons dans toutes les circonscriptions avec les quatre regroupements d'Ensemble», déclaration de Delly Sessanga après la réunion du samedi dernier entre les ténors de la centrale électorale et les acteurs de l'Opposition et de la Majorité Présidentielle sur les préoccupations autour du dépôt des candidatures à la course pour les provinciales.

Le Pprd au front

"Parti porte-étendard, le Pprd au RDV avec le retrait des jetons pour ses candidats Députés provinciaux depuis dimanche sur toute l'étendue de la République. Tous les moyens ont été mis en branle le samedi et dimanche (avions, canons rapides, véhicules, motos... ), pour atteindre les BRTC de la CENI jusque dans le Congo profond. Chapeau bas à l'équipe dirigeante du parti et à la commission ad hoc", annonçait le Parti du Peuple pour la reconstruction et la Démocratie -PPRD sur son compte officielle dans les réseaux sociaux.

Auparavant, dans le cadre des travaux de la commission de validation des candidatures de ce parti à la députation provinciale, le secrétaire permanent du parti présidentiel, Emmanuel RAMAZANI SHADARY avait poursuivi avec les membres du bureau politique l'audition des délégués des provinces venus défendre les dossiers de leurs candidats puis achevait les travaux le vendredi. Donc, à cette formation politique majeure de la mouvance présidentielle, les listes seraient plus que prêtes. L'heure n'est plus qu'au dépôt dans le délai.