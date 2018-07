Congo-Kinshasa: Mbandaka, Bikoro, Itipo et Iboko - Ebola - MSF fait la passation de ses activités de riposte au Gouvernement

Après deux mois d'activités dans la Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo (RDC), l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a commencé la passation des activités de riposte à Ebola au Ministère de la Santé congolais et à une ONG internationale à Mbandaka, Bikoro, Itipo et Iboko.

«Cette épidémie de fièvre à virus Ebola n'est pas encore finie, mais nous sommes heureux de constater que beaucoup de progrès ont été faits», a déclaré Henry Gray, Coordinateur d'Urgence pour MSF en Equateur.

« Etant donné le faible volume de cas et l'expertise croissante des équipes locales, le Ministère de la Santé est bien placé pour terminer le travail que nous avons commencé ensemble», a-t-il renchéri

La passation des activités a commencé le 20 juin, avec la fermeture du centre de transit de MSF à Itipo, dans l'Hôpital Général de Référence de cette même localité. Tous les nouveaux cas suspects sont dorénavant pris en charge dans un Centre de Traitement Ebola (CTE), géré par l'ONG ALIMA (The Alliance for International Medical Action), qui s'occupe aussi des activités de référence et de surveillance dans les zones touchées par l'épidémie. ALIMA assistera le Ministère de la Santé dans le suivi médical et psycho-social des personnes guéries.

Ensuite, le 24 juin MSF a également remis la gestion du Centre de Traitement Ebola dans l'Hôpital Général de Référence de Bikoro à l'équipe du Ministère de la Santé, qui continuera à s'occuper de l'isolement et du test des cas possibles d'Ebola. Toutes les activités mobiles, surveillance, promotion de la santé, assainissement et enterrements sécurisés à Bikoro seront reprises par le Ministère et d'autres organisations non-gouvernementales.

Une équipe MSF est en train de construire une petite unité d'isolation dans l'Hôpital Général de Référence de Mbandaka. Une fois terminée, tout nouveau patient suspect sera isolé et testé pour le virus dans ce nouvel espace. Le Centre de Traitement Ebola construit par MSF dans la banlieue de Mbandaka, et qui compte 40 lits, sera désinfecté et démantelé d'ici le début du mois de juillet. Le Centre de Traitement Ebola au sein de l'Hôpital Général de Référence à Iboko sera la dernière structure à faire objet d'une passation avec le Ministre de la Santé, qui aura lieu le 15 juillet. En parallèle, MSF continuera les activités de surveillance et de sensibilisation communautaire, ainsi que du support aux services de pédiatrie et prévention et contrôle des infections au sein de l'hôpital.

Enfin, étant donné qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas d'Ebola confirmés depuis le 6 juin, les équipes MSF, en collaboration avec le staff de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont complété la vaccination « en anneau » des contacts des patients confirmés comme Ebola, et des contacts de leurs contacts, en utilisant le vaccin rVSVDG-ZEBOV-GP.

De la même façon, les activités liées à la vaccination des travailleurs de la santé de première ligne des Zones de Santé de Bikoro et Iboko se sont terminées le 23 juin. S'il n'y a pas des nouveaux cas confirmés d'Ebola d'ici-là, les 21 jours de suivi des derniers travailleurs de santé qui ont été vaccinés, ainsi que les activités de vaccination encore en cours s'achèveront le 14 juillet.

« La réponse internationale importante face à cette nouvelle épidémie d'Ebola est encourageante, mais les bailleurs et les autres organisations humanitaires ne doivent pas oublier que le peuple congolais risque plus à être touché par le paludisme, le choléra, la rougeole ou par les conséquences des déplacements massifs liés à la violence, plutôt que par Ebola», rappelle Gray.

Au-delà des projets réguliers que MSF mène en coordination avec le Ministère de la Santé en RDC, indique le Coordinateur d'Urgence pour MSF en Equateur, le Pool d'Urgence Congo (PUC) est en train de répondre à l'épidémie de choléra à Mbuji Maji (Kasaï Oriental) et, en parallèle, en train d'évaluer les besoins afin de pouvoir intervenir pour répondre aux violences à Tshikula (Kasaï Central).

Il faut rappeler que cette dernière épidémie d'Ebola a été déclarée officiellement depuis le 8 mai 2018), dans cette partie de la RDC. 470 personnes parmi staff national et international ont été déployées dans les zones affectées.

Les équipes de MSF ont travaillé en collaboration avec le Ministère de la Santé congolais à Bikoro, Itipo, Mbandaka et Iboko. Ils ont traité 38 patients confirmés Ebola, dont 24 ont pu rentrer chez eux. Par contre, 14 patients sont malheureusement décédés.

En même temps, 1673 personnes ont été vaccinées contre Ebola par des équipes MSF dans les zones de santé de Bikoro et Iboko (y compris Itipo, l'épicentre de l'épidémie et la zone la plus touchée) sur un total de 3.199 avec l'OMS et le Ministère de la Santé. Le vaccin a été offert en vertu du cadre d'accès élargi de l'OMS.