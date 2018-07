Madagascar: Affaire CEG Analamahitsy - Lalao Ravalomanana va porter plainte

Aujourd'hui au CEG Analamahitsy, une conférence de presse sera conjointement organisée par la commune urbaine d'Antananarivo et le ministère de l'Education nationale. Ce sera le moment de la vérité. Une occasion certainement pour les deux parties de couper court aux fausses informations sur cette affaire. En tout cas, on a appris hier que le maire Lalao Ravalomanana ne laissera pas impunis les auteurs de la désinformation.

Vente de terrain. Dans ces quatre documents expressément et intentionnellement véhiculés dans les réseaux sociaux, aucune mention n'est faite sur la vente du terrain par la commune urbaine d'Antananarivo. Les auteurs de la désinformation ne parviennent pas à montrer un acte de vente signé par le maire Lalao Ravalomanana. « On veut tout simplement salir l'image du maire Lalao Ravalomanana sur un fait qui n'a même pas existé. C'est une pure désinformation.», a réitéré hier à l'hôtel de ville à Analakely le 1er adjoint au maire Emilien Ramboasalama.

Le deuxième n'exhibe que les signatures du ministre de l'Education nationale Horace Gatien et du maire d'Antananarivo Lalao Ravalomanana. Le troisième document n'affiche que les articles 7, 8 et 9 qu'une quelconque Convention, sans les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le quatrième document ne montre que la première page de cette convention sur laquelle est inscrit : Convention de partenariat pour la construction d'un collège d'enseignement général, Analamahitsy, Antananarivo. »

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.