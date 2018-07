Congo-Kinshasa: Kabila - Guterres - Appel du pied de Kinshasa à l'ONU

Le report intempestif et sine die de la visite du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en République Démocratique du Congo, intervenu à 48 heures de son arrivée à Kinshasa, en compagnie de Moussa Faki, président de la Commission de l'Union Africaine, a été très mal accueilli dans plusieurs chancelleries africaines occidentales installées dans la capitale congolaise. Ce nouveau rendez-vous manqué a d'autant irrité New York et Addis-Abéba qu'il s'agissait du troisième raté de la série, après ceux d'avril et juin 2018.

Bien que les autorités congolaises aient évoqué l'indisponibilité Joseph Kabila, l'alibi n'a pas du tout convaincu, étant donné que équipes avancées du Secrétaire général de l'ONU et du président de Commission de l'UA se trouvaient à Kinshasa depuis le début de semaine où ils avaient tenu trois réunions avec la partie pour régler les derniers détails de cette visite.

Alors que dans un premier temps, plusieurs proches du Kabila ont banalisé l'incident diplomatique, affirmant que le d'Antonio Guterres et Moussa Faki à Kinshasa était inopportun en période préélectorale, on apprend, aux dernières nouvelles, qu'il y eu un revirement à 180°. Selon un communiqué de presse daté du juillet 2018 et attribué au Directeur du Protocole d'Etat, Mutanda Nzuzi, les ponts ne seraient pas totalement rompus Kinshasa et New York.

Il y est notamment écrit que « La Direction Nationale du d'Etat porte à la connaissance de l'opinion tant qu'internationale que le principe de la visite officielle République Démocratique du Congo de Monsieur Antonio Guterres,

Secrétaire Général des Nations Unies, et de Monsieur Moussa Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine, maintenu. Les deux illustres personnalités restent les bienvenues Kinshasa à une date à convenir de commun accord. A cet effet, consultations, via les canaux diplomatiques usuels, sont en cours l'harmonisation des agendas ».

De l'avis de nombreux observateurs, les faucons de l'entourage Chef de l'Etat ont sans doute pris, sur le tard, la pleine mesure l'affront fait au Secrétaire de l'ONU et au Président de la de l'Union Africaine. Il reste à savoir si cet appel du pied rencontrer un écho favorable du côté des Nations Unies, où son un est fort sollicité aux quatre coins de la planète. Même si la tendue de Kinshasa est acceptée, il sera difficile d'effacer stigmates de trois rendez-vous manqués, par la faute, manifestement, des autorités congolaises.

Le mois d'août va-t-il être le bon pour la « tripartite »

Kabila-Guterres-Moussa, comme le laissent pensent des diplomatiques ? On veut bien le croire.

Mais, dans les milieux diplomatiques, on n'est pas dupe. On pense, effet, au niveau de la communauté internationale, que les hommes pouvoir à Kinshasa boudent un discours allant dans le sens l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016, de la impérative de l'élection présidentielle à la date du 23 décembre 2018, de l'opposition à une probable candidature de Kabila à sa succession, de l'organisation d'élections démocratiques, crédibles apaisées, etc.

D'où la multiplication des prétextes pour toute démarche visant à obtenir du président Kabila, de vive voix, l'engagement ferme de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle et de procéder, le moment venu, à la passation pouvoir avec son successeur attendu des urnes. Kimp