Congo-Kinshasa: 12 au 13 Juillet au Centre Nganda - Le congrès du MLC confirmé

Dans cette grand-messe préélectorale, ses alliés regroupés au sein l'Alliance pour l'Alternance (APA) sont assurés de prendre part travaux. On laisse entendre qu'une centaine de délégués de l' et de l'extérieur sont attendus. Pendant 2 jours, soit du jeudi 12 vendredi 13 juillet 2018, les « congressistes » devraient débattre, entre autres sujets, de la validation des listes de candidats à les niveaux des élections, de l'investiture solennelle du présidentiable pour le scrutin du 23 décembre 2018 ainsi que programme du Gouvernement, lequel sera retenu comme feuille de électorale.

Cadres et militants du Mouvement de Libération du Congo (MLC) dans la fièvre de l'organisation du congrès de leur parti, pour les 12 et 13 juillet 2018 au Centre Nganda, dans la commune Kintambo, à Kinshasa. C'est la Secrétaire générale, Eve Bazaiba, qui confirmé formellement sa tenue, le dernier week-end. Au portillon son siège social situé sur l'avenue du Port à Gombe, l'on se pour s'assurer de sa présence sur la liste des participants. rappelle le décor de la première législature de 2006 avec l' Bemba, seigneur de guerre de Gemena.

