Congo-Kinshasa: Ordre National des Avocats de la RDC - Alexis Thambwe Mwamba a ouvert les assises du Cinquantenaire du Barreau congolais

Le ministre d'Etat et ministre de la Justice et Garde des sceaux de République Démocratique du Congo, Alexis Thambwe Mwamba, a hier lundi 9 juillet 2018, à l'ouverture solennelle des commémorant le cinquantenaire du Barreau congolais.

C'était dans l'amphithéâtre du Kempiski Fleuve Congo Hôtel, dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités invités de marque venus des provinces et de l'extérieur du pays honorer la profession d'avocat.

Ont pris part à cette cérémonie d'ouverture officielle, les de l'Ordre national des avocats de la RDC, notamment le national Tharcisse Matadiwamba Kamba, le bâtonnier du barreau Kinshasa Gombe, Edouard Mukendi, le bâtonnier Coco Kayudi Misamu barreau de Kinshasa-Matete.

Hormis les bâtonniers en exercice venus de différents horizons, notamment de l'Afrique et de l'Europe, les bâtonniers assistaient à ses assises aux cotés d'éminents avocats. Il sied signaler que le thème central retenu dans le cadre de cinquantenaire est : « La profession d'avocat et l'Etat de droit ».

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Justice et Garde sceaux de la RDC a d'abord rappelé que l'avocat a toujours été acteur important dans l'administration de la justice et aussi catalyseur pour l'équilibre social, avant de souligner que dans cadre de la mission lui confiée, ce dernier devrait accomplir ses tâches dans le respect de la loi et des déontologiques avec des qualités suivantes, la noblesse, le prestige, la compétence, la probité, la loyauté, etc.

Le ministre de la Justice et Garde de sceaux a reconnu que profession d'avocat requiert aussi l'excellence, et relevé l'avocat est le gardien de l'honorabilité de la profession d'avocat.

Et c'est à ce titre que le Conseil de l'ordre a la responsabilité de veiller sur chaque avocat par rapport à sa privée.

En outre, il a salué la récente circulaire de janvier 2018 Bâtonnier national demandant aux autres bâtonniers de l'ordre revisiter les dossiers des avocats inscrits sur la liste de stage admis au tableau, afin d'en extirper les faussaires.

Selon lui, cette mesure mérite d'être saluée puisqu'elle va dans sens des recommandations issues des Etats généraux de la justice récemment.

Intervenant pour leur part, Edouard Mukendi du Barreau Kinshasa-Gombe et Coco Kayudi de Kinshasa-Matete ont signalé plusieurs délégations étaient parmi eux notamment : (l'UIA), l'OIF,

les Bâtonniers d'Haïti, du Rwanda, du Cameroun et de Paris, Sénégal, du Bénin, du Togo, ainsi que du Mali. Quelques étaient également présents, de Rouan, de Liège, de la Guadeloupe et Niger, ainsi que la Cour Internationale d'Arbitrage(CIA), etc.

Enfin, Alexis Thambwe Mwamba a dévoilé les 8 sous-thèmes qui débattus lors des réunions, à savoir « Le rôle des Barreaux Organisations professionnelles auprès des pouvoirs publics et dans défense de l'Etat de droit », « L'Inviolabilité du professionnel, immunité de parole, indépendance et d'expression de l'avocat », « Regards croisés sur de protections », « La garantie des droits de la défense dans un Etat droit ou la défense pénale et la défense de l'Etat de droit ».

D'autres questions juridiques d'actualité figurent au menu travaux des avocats, telles que « La profession d'avocat face mutations actuelles », « Les principes essentiels de la d'avocat à travers des âges », « La profession d'avocat, vigie l'Etat de droit : nécessité d'inscription du rôle d'avocat dans normes suprêmes et sa contribution dans la construction de la juridique, l'avocature, profession d'avenir ».