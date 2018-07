Afrique: Au Colloque Adebayo Adedeji, le Président namibien salue la ZLECA et les réformes de l'UA

Ibrahim Gambari, ancien Représentant permanent du Nigéria auprès des Nations Unies et ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies, salue également le Professeur Adedeji pour l’excellent travail qu’il a accompli pour son pays, le Nigéria et le continent africain dans son ensemble.

« Il avait une vision. Il a su intégrer la vision des autres et a eu la chance de mettre en œuvre des plans qui ont transformé les rêves en réalité », indique-t-il, ajoutant que le Professeur Adedeji était un intellectuel exceptionnel et un patriote brillant qui travaillait sans relâche pour l’Afrique ».

Au sujet d’une de leurs rencontres, il dit : « Le Prof. savait tout de moi et soucieux de mon bien-être ; je voulais savoir pourquoi l’Alternative africaine à l’Ajustement structurel ne mettait pas les dirigeants africains sur la sellette, les contraignant à des engagements majeurs en matière de gouvernance. Je ne sais pas quelle a été sa réponse spécifique, mais j’ai été très impressionné par la façon dont il comprenait les dirigeants africains et comment les amener à adhérer à ses prises de positions ».

« Il était travailleur, accessible, ouvert, et très courageux. Il n’avait aucune patience pour la paresse et la pensée décousue et je sais qu’il a gardé les fonctionnaires de la CEA sur le qui-vive en ce qui concerne la qualité de leur production intellectuelle. J’ai travaillé à la CEA longtemps après sa retraite et je peux témoigner du fait que son héritage continue de se perpétuer ».

Parlant au nom du Vice-Président du Nigéria, le Professeur Yemi Osinbajo, Yemi Dipeolu, Conseiller spécial aux affaires économiques dans le Bureau du vice-président, dit que le Professeur Adedeji était une figure imposante de la période suivant la décolonisation de l’Afrique, un intellectuel face au public, dont la réflexion et les contributions continuent d’encadrer le discours politique au Nigéria, en Afrique et même dans le monde ».

