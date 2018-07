Mali: Le scrutin se prépare avec l'appui de l'ONU

La fréquence et la brutalité des conflits et des attaques affectant les civils dans le nord et le centre… Plus »

M. Ag Ichrache a appelé la population à une grande mobilisation pour que chacun puisse retirer sa carte, « ce message s'adresse surtout aux représentants des parties politiques et de la société civile pour des élections calmes et apaisées » a-t-il martelé.

Cette cérémonie a été présidée par le Gouverneur de la région, Sidi Mohamed Ag Ichrache, en présence des acteurs politiques de la région, du représentant de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), des représentants des partis politiques et des autorités locales et administratives de Kidal. A l'issue de ce lancement, le Gouverneur a solennellement remis les cartes d'électeurs aux maires des différentes communes de la région, amorçant ainsi la distribution des cartes électorales.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.