Afrique: Banque mondiale - Hafez Ghanem, nouveau vice-président Afrique

Le Franco-égyptien a succédé au Sénégalais Makhtar Diop, nommé vice-président pour les infrastructures, il y a trois mois.

Dans un communiqué rendu public le 9 juillet, la Banque mondiale annonce la nomination du Franco-égyptien, Hafez Ghanem, au poste de vice-président pour la Région Afrique.

«Expert du développement ayant à son actif plus de trente années d'expérience, M. Ghanem a pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet. Il sera responsable d'un portefeuille régional de plus de 600 projets, pour un engagement total supérieur à 71 milliards de dollars», peut-on lire dans le texte.

Selon l'institution de Bretton Woods, «ayant travaillé dans plus de trente pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est, M. Ghanem apporte à sa nouvelle fonction une vaste expérience».

Avant d'être nommé à ce poste, il était vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et dirigeait à ce titre le programme de l'institution dans la région, soit un portefeuille de projets, d'assistance technique et de financements représentant plus de 13 milliards de dollars.