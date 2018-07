Tunisie: Le Conseil de sécurité nationale examine les moyens de renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des forces de sécurité et de l'armée

Carthage — Le Conseil de sécurité nationale réuni mardi au palais de Carthage, sous la présidence du chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi a écouté un exposé présenté par le Commandant de la Garde nationale sur "les circonstances et les enseignements de la lâche attaque survenue à Ain Soltane", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Conseil a également débattu "des mesures et précautions à prendre pour se prémunir davantage contre tout ce qui pourrait porter atteinte à l'invulnérabilité du pays". L'accent a été mis, en outre, sur les moyens de "renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des forces de sécurité et de l'armée et d'améliorer davantage les conditions de travail des forces porteuses d'armes tout en garantissant la prise en charge totale de leurs familles".

Notons que le Directeur général de la sécurité nationale et le Commandant de la Garde nationale participent à la réunion du Conseil de sécurité nationale à titre exceptionnel à l'appel du président de la République.

Béji Caïd Essebsi qui s'était rendu hier à l'hôpital militaire de Tunis pour s'enquérir de l'état de santé des blessés dans l'attaque de Ain Soltane, avait indiqué que la réunion du Conseil de sécurité nationale ce mardi sera consacrée à l'audition du Commandant de la Garde nationale, des témoins oculaires et d'experts. Le but étant, a précisé le chef de l'Etat, "de clarifier pleinement les circonstances de l'attaque terroriste et d'avoir une vue d'ensemble de la situation".

Six membres de la Garde nationale sont tombés en martyrs dans une embuscade contre une patrouille de la Garde frontière, à Ain Soltane (gouvernorat de Jendouba) à la frontière tuniso-algérienne.